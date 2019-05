Asbest-Dach in Wien-Floridsdorf unsachgemäß abgebaut: Prozess

Ein Bauunternehmer engagierte drei Rumänen mit dem Abbruch eines mit Asbet belasteten Daches in Wien-Floridsdorf. Die potentielle Gefahr für die Gesundheit verschwieg er aber. Er steht vor Gericht.

Wegen der unsachgemäßen Demontage eines asbesthaltigen Dachs in Wien-Floridsdorf haben sich ein Bauunternehmer und der von ihm mit den Arbeiten beauftragte Rumäne am Dienstag am Landesgericht zu verantworten gehabt. Angeklagt ist die vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt, insbesondere eine Gefahr für die Gesundheit oder körperliche Sicherheit einer größeren Zahl von Menschen.

Wie gefährlich das Vorgehen der Arbeiter für sie selbst und die Menschen in der Umgebung der Baustelle war, führte ein Sachverständiger aus: Pro einem einzigen Zentimeter Bruchkante werden 25.000 Fasern frei. “In der unmittelbaren Umgebung gehe ich von zwei Millionen Fasern pro Kubikmeter aus”, sagte Robert Sedlacek. Diese wären in einer Umgebung von 30 bis 50 Metern noch auf Fensterbänken oder ähnlichen Flächen nachweisbar.

Asbestfasern setzen sich in der Lunge fest

Das Gefährliche an Asbest ist, dass dieser, einmal inhaliert, nicht mehr aus der Lunge entfernt werden kann. Die Fasern verspleißen sich regelrecht und können nach Jahrzehnten Asbestose und damit letztlich Lungenkrebs auslösen. Deshalb ist Asbest seit 1993 in Österreich verboten, in der EU seit 2004. In der Baubranche sei dies und der richtige Umgang mit den Platten Basiswissen. Dass der Zweitangeklagte darüber nichts weiß, wie er aussagte, sei jedoch möglich, da sich dieser sonst ausschließlich mit Rigipsausbauten im Innenbereich beschäftigt.