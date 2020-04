Arzt stirbt NÖ an Covid-19: Ärztekammer erschüttert

In Niederösterreich forderte das Coronavirus das erste Opfer innerhalb der Ärzteschaft. Die Ärztekammer ist erschüttert und kritisiert, dass kaum angemessene Schutzkleidung verfügbar ist.

Covid-19 hat laut der Ärztekammer für Niederösterreich am Sonntag das erste Todesopfer unter Medizinern im Bundesland gefordert. Es handelte sich einer Aussendung zufolge um einen Hausarzt, "der sich bis zuletzt in seiner Ordination um seine Patientinnen und Patienten gekümmert hat".

Ärztekammer: Schutzausrüstung fehlt

Christoph Reisner, Präsident der NÖ Ärztekammer, betonte in der Aussendung, dass es nach wie vor an ausreichender Schutzausrüstung für die niedergelassenen Ärzte fehle. Der Tod des Kollegen sei "ein deutliches Zeichen, dass endlich von höchster Stelle reagiert werden muss. Wir können derzeit nur Masken und Handschuhe verteilen, die wir von anderen Organisationen geschenkt bekommen. Das reicht nicht aus", so Reisner.