Arzt-Ordinationen auch bei "Osterruhe" geöffnet

Notwendige Untersuchungen sollen auch über Ostern nicht aufgeschoben werden. Arzt-Ordinationen sind auch über der "Osterruhe" geöffnet.

Trotz "Osterruhe" sind die Ordinationen sowohl in der Karwoche als auch danach uneingeschränkt geöffnet. Johannes Steinhart, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, plädierte dafür, anstehende Arztbesuche nicht unnötig zu verschieben. Nur so könnten medizinische Kollateralschäden der Pandemie verhindert werden.

Kontrollen und Untersuchungen möglich

"Es gibt also keinen Grund, den Gang in die Ordination zu scheuen", so der Mediziner. "Bitte versäumen Sie keine notwendigen Kontroll-, Vor- oder Nachsorgeuntersuchungen, denn es gibt auch Krankheiten abseits von Corona." Diesen gelte es, frühzeitig zu begegnen, um gegebenenfalls rasch und effektiv die notwendigen Therapieschritte einleiten zu können.