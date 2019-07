Arzt brachte neue Klage gegen Österreichische Post ein

Ein Arzt brachte nun eine neue Klage gegen die Österreichische Post ein. Dieser will wissen, wem die Post seine Daten verkauft hat.

In der Datenschutz-Affäre bei der Österreichischen Post hat nun ein Arzt eine Klage gegen das Unternehmen nach der Datenschutzgrundverordnung eingebracht, berichtet der "Kurier" am Donnerstag. Der Arzt will wissen, wem die Post seine Daten verkauft hat. Die Post wiederum sieht sich dazu nicht verpflichtet.