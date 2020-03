Arznei-Mittel-Nachfrage deutlich zurückgegangen

Die anfänglichen Hamsterkäufe sind auch bei den Apotheken zurückgegangen. Die Nachfrage ist deutlich zurückgegangen.

Ähnlich wie im Lebensmittel-Handel ist auch in den Apotheken nach den anfänglichen Hamsterkäufen im Zuge der Corona-Krise Ruhe eingekehrt. Der österreichische Arzneimittel-Vollgroßhandel (PHAGO) registrierte in der zweiten Woche der Maßnahmen durch die Bundesregierung eine Beruhigung im Medikamenten-Bereich.

Schmerz-Medikamente weiter Topseller

Schmerz-Medikamente rangieren nach wie vor an oberster Stelle, gefolgt von Blutdrucksenkern. Mittel zur Behandlung koronarer Herzkrankheiten sowie Antidiabetika sind im Vergleich zu letzter Woche deutlich weniger nachgefragt worden. Die geringste Steigerung gibt es laut Arzneimittel-Radar des Voll-Großhandels bei Antibiotika.

"Die Österreicher und Österreicherinnen haben gesehen, dass die Arzneimittelversorgung in der Krise funktioniert. Der Großhandel hat permanent die Apotheken mit Arzneimitteln versorgen können", erklärte PHAGO-Präsident Andreas Windischbauer in einer Aussendung vom Freitag. An den 23 Lager-Standorten der Großhandels-Betriebe gilt aber weiterhin die höchste Mobilisierungs-Stufe.