Artilleriegranate bei Grabarbeiten in Wien-Donaustadt gefunden

Am Dienstagnachmittag wurden bei Grabungsarbeiten in der Seestadt Aspern zwei Kriegsrelikte freigelegt.

Am 14. Jänner wurden in Wien 22., am nördlichen Rand des Stadterweiterungsgebietes der Seestadt Aspern, in der Ostbahnbegleitstraße, durch einen Mitarbeiter einer Munitionsbergungsfirma zwei Kriegsrelikte aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs gefunden.