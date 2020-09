Artenschutztage 2020 am Wochenende im Tiergarten Schönbrunn

Bei den Artenschutztagen im Tiergarten Schönbrunn informiert der Wiener Zoo von Freitag bis Sonntag über seine Aktivitäten zum Schutz bedrohter Tierarten - allen voran die drittseltenste Schildkrötenart der Welt.

Vom Eisbären-Mädchen Finja über das Rote Panda-Weibchen Mahalia bis zum Bärenstummelaffen-Jungtier Togo: All diese Tiere im Tiergarten Schönbrunn sind Botschafter für ihre gefährdeten Artgenossen in der Wildbahn. Was der Zoo für den Schutz bedrohter Tierarten tut, erfährt man von Freitag bis Sonntag bei den Artenschutztagen.