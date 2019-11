"Art&Antique" in der Wiener Hofburg setzt auf Kunst von Frauen

45 internationale Aussteller präsentieren bei der "Art&Antique"-Messe von 9. bis 17. November in der Wiener Hofburg ihr breites Angebot.

Bereits zum 51. Mal bietet in den kommenden Tagen die Messe "Art&Antique" Gelegenheit, Kunst, Antiquitäten und Designobjekte zu erstehen. 45 internationale Aussteller präsentieren von 9. bis 17. November in der Hofburg Exponate von der Antike bis zur Gegenwart. Besonders augenfällig ist diesmal die starke weibliche Präsenz heimischer Künstlerinnen von Olga Wisinger-Florian bis Maria Lassnig.

Als Nährboden für die auf der Messe stark vertretene weiblicher Kunst nennen die Veranstalter unter anderem Renate Bertlmanns diesjährige Bespielung des Österreich-Pavillons in Venedig, die große Geburtstagsausstellung zu Maria Lassnig in Amsterdam oder die erfolgreiche Belvedere-Schau "Stadt der Frauen". Auf der "Art&Antique" finden sich daher unter anderem das Stillleben "September" von Wisinger-Florian (1890/92), "Lilien in Vase" von Helene Funke oder Keramik aus der Wiener Werkstätte aus der Hand von Vally Wieselthier, Susi Singer oder Gudrun Baudisch. Aber auch Design von Josef Hofmann und Adolf Loos findet sich in der Messe. Zeitgenössische heimische Kunst ist nicht nur von Maria Lassnig, sondern auch von Kollegen Arnulf Rainer, Gunter Damisch, Erwin Wurm oder Arik Brauer vertreten.