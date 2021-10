Art Austria an "Sensations-Location": Kunstmesse auf dem Areal des Wiener Eislauf-Vereins

Pflichttermin für Kunstinteressierte: Auf dem Areal des Wiener Eislauf-Vereins findet die Kunstmesse "Art Austria Highlights 2021" statt, an der 27 Galerien und Kunsthändler teilnehmen.

Kunstschau 1908: Eine der prägenden Ausstellungen der Wiener Moderne

Auf dem Areal, das auch die Grundfläche des später errichteten Konzerthauses und Akademietheaters umfasste, organisierten Gustav Klimt und Josef Hoffmann eine der prägenden Ausstellungen der Wiener Moderne. "Die Tatsache, am Platz der Kunstschau 1908 nach mehr als 100 Jahren eine Kunstmesse zu veranstalten, erfüllt uns mit Freude und großen Erwartungen. Wir folgen der Idee des historischen Events und konzentrieren uns in einer Leistungsschau auf das Wesentliche in der Kunst - nämlich auf die Qualität", kündigt Pelz in einer Aussendung an. Dafür sollen Namen wie Maria Lassnig und Xenia Hausner, Gustav Klimt und Egon Schiele, Arnulf Rainer und Gerhard Richter, Erwin Wurm und Arik Brauer, Helmut Newton und Robert Mapplethorpe sorgen.