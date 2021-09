Armut, Flüchtlinge, Inflation: Davor haben Österreicher am meisten Angst

99 Prozent der Österreicher halten eine Bedrohungssituation in naher Zukunft für wahrscheinlich. Dabei sind die Ängste von Geimpften und Ungeimpften durchaus unterschiedlich.

Bisher haben die Österreicher und Österreicherinnen bei Umfragen selbst bei widrigen Umständen meist optimistisch in die Zukunft gesehen. Dieser Trend dürfte nach mehr als eineinhalb Jahren Corona -Pandemie vorerst vorbei sein. Bei einer Befragung von MAKAM Research hielten gleich 99 Prozent eine Bedrohungssituation in naher Zukunft für wahrscheinlich. Drei Viertel haben Vorkehrungen für einen Ausnahmezustand betroffen.

Zunahme von Armut gefürchtet

Die Befragten hielten drei Bedrohungssituationen am wahrscheinlichsten: Ein Anstieg an Armut, eine weitere große Flüchtlingswelle sowie eine starke Zunahme der Inflation. Am wahrscheinlichsten wird in naher Zukunft eine Zunahme von Armut angesehen, acht von zehn Österreicher und Österreicherinnen erachten dies als "zumindest wahrscheinlich".