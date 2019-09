Ariana Grande verklagt US-Modekette Forever 21 auf zehn Millionen Dollar

Die US-Sängerin Ariana Grande zieht gegen die US-Modekette Forever 21 im Streit um eine Werbekampagne vor Gericht.

Grande-Double für Werbezwecke eingesetzt: Sängerin klagt Forever 21

Grande ("Thank U, Next", "Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored"), die im Rahmen ihrer "Sweetener"-Welttour am Dienstag in der Wiener Stadthalle auftrat, hatte kürzlich bei der Vergabe der MTV Video Music Awards in der Top-Sparte "Künstler des Jahres" gewonnen.