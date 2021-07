ARBÖ warnt Verkehrssünder: Italien bei Verkehrsstrafen besonders streng

Italien ist nicht nur eine beliebte Urlaubsdestination - bei der Ausstellung von Verkehrsstrafen zeigt sich das Land besonders streng. Verkehrssündern drohen hohe Stafen, die teils noch nach Jahren eingefordert werden.

Italien zählt zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen der Österreicher. Kultur, Strand und Dolce Vita locken jedes Jahr - und so auch heuer - hunderttausende Urlauber in die italienischen Ferienregionen. Wer heuer mit dem Auto unsere südlichen Nachbarn bereist, sollte allerdings besonders vorsichtig sein.

Post vom Inkassobüro: Horrende Strafbescheide nach Italien-Urlaub

In der ARBÖ-Rechtsabteilung mehren sich die Anrufe, wonach heimische Autolenker für - teils mehrere Jahre zurückliegende - Vergehen horrend hohe Strafbescheide bekommen.

So bekam ein ARBÖ-Mitglied vor wenigen Wochen Post von einem Inkassobüro in Italien. Demnach soll der Lenker im Jahr 2016, also vor fünf Jahren, einen Teil der italienischen Autobahn befahren haben, ohne dafür Maut entrichtet zu haben. Der betroffene Oberösterreicher erinnert sich, dass damals die Mautstelle nicht besetzt und der Schranken geöffnet war. Daher fuhr der Österreicher weiter, was nun zu dem Strafbescheid geführt hat.

Unbesetzte Mautschranke schützt vor Strafe nicht

Für den ARBÖ-Rechtsexperten Martin Echsel eine derartige Vorgehensweise wenig kundenfreundlich: Ein offener Schranken bei einer Mautstation ist keine Einladung, reaktionslos durchzufahren. 5 Jahre danach eine Strafe zu schicken ist trotzdem nicht fair, weil der Sachverhalt nach dieser Zeit nicht mehr leicht nachzuvollziehen ist."

Tipp vom ARBÖ-Rechtsexperten für Italienurlauber: Sollte die Station unbesetzt sein oder unabsichtlich die Telepass-Spur gewählt worden sein, ist umgehend mit der Mautgesellschaft Kontakt aufzunehmen.

Wenn eine Strafzahlung zu spät einlangt: Nachforderungen

Ein weiterer Fall erreichte den ARBÖ vor Kurzem - abermals spielte sich der Vorfall in Italien ab. Ein Steirer ist unabsichtlich in eine Fahrverbotszone eingefahren und bekam kurz darauf einen Strafbescheid. Da bei Bezahlung innerhalb von fünf Werktagen nur ein Drittel der Strafe zu bezahlen war, hat das ARBÖ-Mitglied am vierten Tag einbezahlt.

Das Geld langte acht Tage nach der Zustellung des Strafbescheides ein, worauf der Steirer abermals Post aus Italien bekam: Der verminderte Betrag sei zu spät, also nicht innerhalb von fünf Tagen, am Konto eingelangt, die restlichen rund 120 Euro sind daher auch noch zu berappen. "Auch in diesem Fall ist das Vorgehen der italienischen Behörden wenig sensibel. In diesem Fall empfehlen wir, Einspruch zu erheben und die zusätzlichen Kosten nicht zu bezahlen", so Echsel weiter.

Achtung Italien-Urlauber: So geht man auf Nummer sicher

Italien-Urlauber, die mit dem Auto unterwegs sind, sollten heuer daher besonders vorsichtig sein sowie im Falle einer unklaren Situation ein Gedankenprotokoll erstellen. Auch Handyfotos (zum Beispiel im Falle einer nicht besetzten Mautstation) können zu einem späteren Zeitpunkt hilfreich sein, um die Unschuld zu beweisen. "Vorsicht ist besser als Nachsicht. Denn niemand möchte den Urlaub mit einem ungerechtfertigten Strafbescheid in Erinnerung behalten", sagt Echsel abschließend.