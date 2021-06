ARBÖ: Langes Wochenende und Sehnsucht nach Reisen bringt Stau

Das potenziell verlängerte Wochenende mit dem Fronleichnam-Feiertag am Donnerstag, kombiniert mit der Sehnsucht der Österreicher nach Reisen bringt regen Ausflugsverkehr, warnt der ARBÖ am Mittwoch vor Staus.

Der Reiseverkehr wird sich auf den Straßen und Grenzen bemerkbar machen, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Reiseverkehr am Wochenende: ARBÖ rät auf Corona-Bestimmungen zu achten

Der Aufbruch in das verlängerte Wochenende wird sich bereits am Mittwoch, speziell auf den Stadtausfahrten Wiens und den anderen Hauptstädten Österreichs, bemerkbar machen. Ab den Nachmittagsstunden wird das Verkehrsaufkommen auf Straßen wie der Südosttangente (A23) in Wien, Pyhrnautobahn (A9), Südautobahn (A2) rund um Graz sowie der Mühlkreisautobahn (A7) und Westautobahn (A1) im Großraum Linz und Salzburg merklich ansteigen.