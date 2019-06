Arbeitsunfall in Wien-Liesing: Bauarbeiter von Eisensteher am Kopf getroffen

In Liesing kam es am Montagnachmittag zu einem Arbeitsunfall. Ein 36-jähriger Bauarbeiter, der mit Arbeiten an einem Rohbau beschäftigt war, wurde verletzt.

Die Berufsrettung Wien wurde Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Arbeitsunfall gerufen. Auf einer Baustelle in Liesing war ein Bauarbeiter mit Arbeiten im zweiten Stock eines Rohbaus beschäftigt. Dabei dürfte er von Eisenstehern am Kopf getroffen worden sein.

Bauarbeiter erlitt Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule