Arbeitsunfall in Wien-Leopoldstadt: 27-Jähriger schwer verletzt

Sturz auf einer Baustelle: Ein 27-jähriger Arbeiter ist am späten Montagnachmittag in Wien-Leopoldstadt schwer verletzt worden.

Der 27 Jahre alte Mann stürzte auf einer Baustelle in der Meiereistraße rund drei bis vier Meter ab und erlitt unter anderem Verletzungen an der Wirbelsäule, berichtete Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung.

Auf Baustelle mehrere Meter abgestürzt

Da die Unfallstelle im Bereich des zehnten Stockwerks eines Hauses lag, unterstützte die Feuerwehr den Einsatz. Eine Bergung per Drehleiter war jedoch laut Huber nicht möglich. Der Verletzte wurde in einer Rettungswanne stabilisiert und mithilfe des Baukrans aus der Baustelle gehoben und in weiterer Folge mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.