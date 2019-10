Arbeitsunfall in Wien-Favoriten: Bauarbeiter schwer verletzt

Am Montagnachmittag ist es in Wien-Favoriten zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein Bauarbeiter stürzte mehrere Meter von einem Gerüst.

Ein 31-Jähriger ist gegen 13 Uhr auf einer Baustelle in der Triester Straße in Wien-Favoriten von einem Baugerüst mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann wurde von den Teams der Berufsrettung Wien im Baustellenbereich notfallmedizinisch versorgt und stabilisiert. Die Mitarbeiter mussten den Patienten unter anderem intubieren und bis zum Eintreffen ins Krankenhaus manuell beatmen.