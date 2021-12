Arbeitsunfall auf Wiener Baustelle: Bauarbeiter nach Sturz von Gerüst schwer verletzt

Montagnachmittag ist es auf einer Baustelle in Wien zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 22-jähriger Arbeiter stürzte von einem Gerüst in die Tiefe.

Ein 22 Jahre alter Arbeiter ist Montagnachmittag auf einer Baustelle in der Walter-Jurmann-Gasse in Wien-Liesing von einem Gerüst mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden.