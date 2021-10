Arbeitsunfälle: So sieht es in Österreich im EU-Vergleich aus

Österreich hat Eurostat zu Folge im Vorjahr im EU-Vergleich einen relativ hohen Anteil an Arbeitsunfällen aufgewiesen. Die Meldung eines Arbeitsunfalls kam innerhalb der letzten 12 Monate bei 3,6 Prozent der Erwerbstätigen oder Nichterwerbstätigen vor, der EU-Schnitt liegt bei 2,4 Prozent. Das zeigen Daten des Statistischen Amts der EU, die am Dienstag veröffentlicht wurden.

Der höchsten Wert an gemeldeten Arbeitsunfällen wurde demnach in Finnland mit 9,6 Prozent verzeichnet, es folgen Schweden (5,0 Prozent) und Frankreich (4,6). Die unfallfreiesten EU-Staaten waren in beruflicher Hinsicht hingegen Litauen (0,5 Prozent), Ungarn und Bulgarien (beide 0,7).

Anteil an gemeldeten Arbeitsunfällen bei unter 3 Prozent

2013 lag der Anteil an gemeldeten Arbeitsunfällen in der ganzen EU noch bei 2,8 Prozent, der Rückgang im Vorjahr könnte teilweise aber auch auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen sein, hieß es in einer Aussendung. Auch im Ländervergleich sind Anstiege gegenüber 2013 eher die Ausnahme und wurden beispielsweise in Bulgarien mit einem Plus von 0,3 Prozent oder in Polen mit einem Anstieg von 0,8 auf 1,2, Prozent verzeichnet. In Österreich sank der Anteil wie in der Mehrheit der 27 EU-Staaten (Minus 0,5 Prozent).