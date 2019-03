Arbeitsmarkt zieht an: 410.355 waren arbeitslos

Die Wirtschaft in Österreich boomt und sorgt für sinkende Arbeitslosenzahlen. Im Februar waren - inklusive AMS-Teilnehmern - 410.355 Menschen arbeitslos.

Das kräftige Wirtschaftswachstum lässt weiterhin die Arbeitslosenzahlen in Österreich sinken. Ende Februar waren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,7 Prozent weniger Personen ohne Job. Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren 410.355 Personen (-34.071) ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition sank um 0,6 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent.

Die Wirtschaft in Österreich boomt.

Die Wirtschaft in Österreich boomt. ©APA

Die Wirtschaft in Österreich boomt. ©APA

Schwacher Arbeitslosenrückgang bei Akademikern und Älteren

Arbeitslose Akademiker und ältere Arbeitskräfte profitieren nicht so stark vom Wirtschaftsaufschwung wie andere Gruppen. Bei Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen stagnierten im Februar die Arbeitslosenzahlen inklusive Schulungsteilnehmer, bei Personen mit Behinderung wurde sogar ein leichter Anstieg verzeichnet. Den stärksten Rückgang gab es bei Jugendlichen unter 25 Jahre und Männern.Der schwächste Rückgang bei arbeitslosen Personen und Schulungsteilnehmer wurde im Februar bei arbeitslosen Akademikern (-0,7 Prozent) verzeichnet, gefolgt von Personen ab 50 Jahre (-1,8 Prozent) und Frauen (-3 Prozent). Am stärksten sanken die Zahlen bei Arbeitslosen unter 25 Jahre (-10,8 Prozent), Männern (-10,7 Prozent) und Personen mit Lehrausbildung (-10,6 Prozent). Bei Personen mit Behinderung gab es ein kleines Plus von 0,3 Prozent.