Arbeitslosigkeit: Junge Menschen in Coronakrise besonders stark betroffen

Die Coronakrise hat die Zahl der Arbeitslosen stark steigen lassen. Insbesondere junge Menschen sind auch besonders stark betroffen.

"Am 12. August ist Internationaler Tag der Jugend. Doch allzu viel zu feiern haben junge Menschen momentan nicht - zumindest nicht am österreichischen Arbeitsmarkt", so Christian Moser, Geschäftsführer SOS-Kinderdorf.