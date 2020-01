Arbeitslosigkeit im Tourismus: 49.403 Arbeitssuchende auf 8.221 offene Stellen

Eine aktuelle Statistik des AMS zeigt, dass viel mehr Menschen im Tourismus als arbeitslos gemeldet sind, als es offene Stellen gibt.

Statistik zeigt: Zahl der Arbeitssuchenden erhöht

- Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten in der Branche ist im Jahresvergleich um 4.194 auf 194.767 Personen gestiegen, ein Plus von 2,2 Prozent. Alleine rund ein Viertel davon arbeitet in Wien, wo auch prozentuell der zweitgrößte Zuwachs verzeichnet wurde.

- In Tirol gab es im November einen Rückgang der offenen Stellen im Jahresabstand von 10,1 Prozent. In Kärnten hingegen wurde ein Zuwachs von 26,6 Prozent verzeichnet. Gleichzeitig ging im südlichsten Bundesland die Arbeitslosenzahl um 3,3 Prozent zurück.

- Den geringsten Anstieg bei der Beschäftigung von Ausländern gab es in Vorarlberg (plus 1,5 Prozent), das größte Plus verzeichnete Salzburg mit 6,2 Prozent. In der Bundeshauptstadt legte die Zahl um 5,3 Prozent zu.