Arbeitslosenzahlen im Oktober gestiegen

Im Vergleich zum Vorjahr hatten im Oktober um knapp 70.000 Personen mehr keinen Job. Der zweite Lockdown wird im November wohl für einen weiteren Anstieg bei den Arbeitslosen sorgen.

423.750 Menschen in Österreich sind heuer im Oktober ohne Job gewesen. Das ist ein Anstieg von 19,7 Prozent oder 69.724 gegenüber dem Oktober 2019, teilte das Arbeitsministerium am Montag mit.

Durch den zweiten Lockdown im November ist mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu rechnen. Ökonomen schließen nicht mehr aus, dass die Zahl über den Winter auf über 500.000 steigt.

Stärkstes Plus bei Arbeitslosigkeit am Bau und im Tourismus

Von den 423.750 Menschen ohne Job waren 358.396 Personen beim AMS arbeitslos vorgemerkt. Weitere 64.354 Personen befanden sich in einer Schulung. Die Zahl der sofort verfügbaren offenen Stellen sank gegenüber dem Vorjahr um 11.511 auf 64.666. Am stärksten stieg die Arbeitslosigkeit in den saisonal stark schwankenden Branchen. Sowohl am Bau als auch im Tourismus betrugen die Zuwächse knapp über 30 Prozent.

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition liegt nun bei geschätzten 8,7 Prozent, ein Anstieg von 1,7 Prozentpunkten gegenüber dem Oktober 2019. Nach internationaler Erhebungsmethode gemäß Eurostat betrug die Arbeitslosenquote im September 2020 5,5 Prozent. Österreich - einst EU-Spitzenreiter - liegt damit im europäischen Vergleich an der elften Stelle bei der Arbeitslosenquote.

Anstieg um 21,9 Prozent in Wien

Auch in Wien wirkt sich die Coronakrise weiter deutlich am Arbeitsmarkt aus: Die Zahl der beim Arbeitsmarktservice als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Oktober 2020 im Vergleich zu Oktober des Vorjahres um 26,4 Prozent auf 136.367 gewachsen, die der Betroffenen in Schulungen um 5 Prozent auf 29.937. Die Summe beider Gruppen ist somit um 21,9 Prozent größer geworden, wie es am Montag in einer Aussendung hieß.

Bemerkbar macht sich vor allem die Tatsache, dass in der Bundeshauptstadt der Tourismus dramatisch eingebrochen ist. Denn nach Branchen betrachtet ist die Arbeitslosigkeit im Oktober in Hotellerie und Gastronomie um 51 Prozent gestiegen. Im Bau betrug der Zuwachs 29,7 Prozent, im Handel 25,3 und in der Warenproduktion 19,4 Prozent.

"Lockdwon wird Arbeitsmarktlage nicht einfacher machen"

"Dass die Pandemiesituation nun einen weiteren Lockdown erzwingt, wird natürlich auch die Arbeitsmarktlage nicht einfacher machen", prophezeite AMS-Wien-Chefin Petra Draxl: "Die angekündigten Unterstützungsangebote der Bundesregierung geben uns allerdings sehr guten Grund zur Hoffnung, dass auch die stark betroffenen Branchen den allergrößten Teil ihrer Beschäftigten werden halten können - und ich bitte die Wiener Wirtschaftstreibenden, das zugleich als dringenden Appell zu verstehen, jetzt niemanden zu kündigen."

In den kommenden Wochen werde die Arbeitslosigkeit allerdings schon allein aufgrund der jährlichen Saisoneffekte steigen, hielt sie fest. Der Höhepunkt sollte im Jänner erreicht sein. Draxl ersuchte Personen, die von Winterarbeitslosigkeit betroffen sind, sich auf elektronischem Weg arbeitslos zu melden. Dies sei bereits drei Wochen vor Ende der Beschäftigung möglich, betonte sie.