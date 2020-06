Arbeitslosengeld: Institut Agenda Austria für temporäre Erhöhung

Zuletzt hat es in der Coronakrise doch Bewegung der ÖVP in Richtung einer vorübergehenden Erhöhung des Arbeitslosengeldes gegeben. Sogar das wirtschaftsliberale Institut Agenda Austria ist nun dafür - aber mit einem recht raschen Absinken aufs Normalniveau.

"Das Arbeitslosengeld sollte in den ersten 17 Wochen von derzeit 55 Prozent des Netto-Letztverdienstes auf 65 Prozent erhöht und dann schrittweise abgesenkt werden", so der Thinktank in einer Schrift "Starthilfe für Österreichs Wirtschaft". Nach nur 18 Wochen sollte die Nettoersatzrate aber wieder auf 55 Prozent zurückgehen und "nach einer Gesamtbezugsdauer von 35 Wochen dann auf 45 Prozent absinken".