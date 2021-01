Arbeitslosenbonus: Arbeitslose in Schulungen und Reha erhalten Nachzahlung

Nachdem viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an AMS-Kursen bzw. an Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation beim 450-Euro-Arbeitslosenbonus aus dem Frühjahr 2020 leer ausgingen, soll nun nachkorrigiert werden.

Arbeitslosenbonus wird nachträglich überwiesen

"Sie sind ebenso schuldlos an ihrer Situation wie andere, die wegen der Corona-Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren haben, und sie brauchen die finanzielle Unterstützung ebenso dringend", betonte Achitz am Mittwoch in einer Aussendung.