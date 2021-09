Arbeitslosen-Studie: Armut, psychische Probleme und soziales Abseits

Das hartnäckige Vorurteil, dass Arbeitslose einen "Lenz" hätten, widerlegt eine aktuelle Studie: Die Mehrheit ist armutsgefährdet, leidet an psychischen Problemen und erfährt wenig gesellschaftliche Anerkennung.

Das Leben in der Arbeitslosigkeit ist kein Honigschlecken. Eine Mehrheit der Betroffenen lebt in einem armutsgefährdeten Haushalt und muss Ersparnisse auflösen oder das Umfeld um Geld bitten, heißt es in einer Sora-Umfrage im Auftrag des sozialliberalen Momentum-Instituts. Obwohl die meisten aktiv Jobs suchen, gibt es kaum Job-Interviews. Dazu kommen psychische Probleme, auch wegen der geringen gesellschaftlichen Wertschätzung für Arbeitslose.