Katzian warnt vor Billiglohn-Sektor und will Zuverdienst für Arbeitslose beibeihalten

Wolfgang Katzian, Chef des ÖGB, warnt die Regierung vor dem Aufbau eines Billiglohnsektors durch die Hintertür und wehrt sich dagegen, dass zu den Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitslose "Legenden verzapft werden".

Neun von zehn Arbeitslosen unterhalb der Armutsgrenze

Katzian verwies auf eine Sora-Studie im Auftrag der AK OÖ, wonach neun von zehn Arbeitslosen unter der Armutsgefährdungsschwelle leben. "Also wer sagt, die haben einen Lenz, denen gehts gut, der lebt am Mond", betonte Katzian. Es könne nicht sein dass bei der Vermittlung von Arbeitslosen die Qualifikation nicht mehr zähle. "Das ist nicht Österreich, das ist nicht unser Sozialstaat", sagte Katzian im "Ö1-Morgenjournal".

Geringfügiges Dazuverdienen als Kontakthalten zur Arbeitswelt

Hier werde von der Regierung davon abgelenkt, "was wirklich geplant ist", erklärte Katzian. Nur rund elf Prozent der Arbeitslosen würden geringfügig dazuverdienen und damit nicht nur ihre Armut lindern, sie hätten so auch einen Fuß in der Arbeitswelt.