Arbeitsinspektorate: Start der zweiten Coronavirus-Beratungsoffensive

Am Montag starten die Arbeitsinspektorate mit ihrer zweiten Beratungsoffensive gegen Coronavirus-Erkrankungen - diese soll bis Jahresende laufen. Bereits im Mai und Juni gab es eine solche Informationsoffensive, bei der bei allen Besichtigungen von Arbeitsstätten und Baustellen Beratungen gegen die Verbreitung des Virus durchgeführt wurden.

Der Schwerpunkt soll bei Fleischverarbeitungsunternehmen und Paketdienstleistern liegen, da hier zuletzt Cluster aufgetreten sind. Bei der Kampagne im Frühjahr zeigte sich bei jedem fünften beratenen Betrieb Verbesserungspotenzial, etwa bei den Abständen in Pausenräumen oder bei der Aufstellung von Trennwänden. Insgesamt wurden 1.010 Betriebe beraten, so das Arbeitsministerium in einer Aussendung.