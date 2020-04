Arbeitgeber dürfen keinen Urlaubsvorgriff anordnen

Die Gewerkschaft GPA-djp kritisiert, dass einige Arbeitgeber einen Vorgriff auf den Urlaubsanspruch des nächsten Jahres oder den Aufbau von Minusstunden anordnen würden. "Das geht so nicht", so die Gewerkschaft GPA-djp.

Das habe man in Beratungen von Arbeitnehmern festgestellt. "Das geht so nicht", erklärt die GPA-Bundesvorsitzende Barbara Teiber am Mittwoch in einer Aussendung .