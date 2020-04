Arbeiterkammer Niederösterreich verschickt 450.000 Schutzmasken an Mitglieder

Die Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) hat 450.000 Mund-Nasen-Schutzmasken für ihre Mitglieder organisiert. Diese wurden dem Magazin "Treffpunkt" beigelegt und treffen in den nächsten Tagen in den Haushalten der Arbeitnehmer ein.

AKNÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser sprach am Montag in einer Aussendung von einem wichtigen Beitrag für die Gesundheit in einer Ausnahmesituation. Die Schutzmasken entsprächen den Vorgaben für das derzeit verpflichtende Tragen in Supermärkten oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Es handle sich um eine Baumwolle-Leinen-Kombination, die wiederverwendbar und waschbar sei, teilte die Kammer mit.