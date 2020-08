Der 60-Jährige wurde noch am Unfallort intubiert und anschließend in ein Krankenhaus geflogen.

Der 60-Jährige wurde noch am Unfallort intubiert und anschließend in ein Krankenhaus geflogen. ©Berufsrettung Wien

Der 60-Jährige wurde noch am Unfallort intubiert und anschließend in ein Krankenhaus geflogen. ©Berufsrettung Wien

Arbeiter stürzte in Wien-Simmering in Baugrube: Lebensgefahr

Am Donnerstag kam es auf einer Baustelle in Wien-Simmering zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 60-Jähriger stürzte in eine Baugrube und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ein 60-jähriger Arbeiter ist Donnerstagfrüh in Wien-Simmering in eine Baugrube gestürzt und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Laut Wiener Berufsrettung wurde der Mann intubiert und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Mann musste nach Sturz in Grube intubiert werden: Zustand kritisch

Der Unfall ereignete sich gegen 8.00 Uhr auf einer Baustelle in der Leberstraße. Der 60-Jährige arbeitete am Rande der Baustellengrube und stürzte aus unbekannter Ursache in die drei bis vier Meter tiefe Grube. Er zog sich mehrere schwere Verletzungen zu. Teams der Berufsrettung betreuten den Arbeiter notfallmedizinisch und stabilisierten ihn.

Foto: Berufsrettung Wien

Mit einem Videolaryngoskop wurde er intubiert. Danach lagerten ihn die Einsatzkräfte von Berufsrettung und Berufsfeuerwehr auf eine Vakuummatratze und hoben ihn mit dem Baukran aus der Grube. Der Wiener Rettungshubschrauber C9 flog den 60-Jährigen in ein Krankenhaus.