Arbeiter, Öko und Korruption dominierten die ersten ORF-"Duelle" zur NR-Wahl

Mit fünf 1:1-Konfrontationen von Spitzenkandidaten bzw. deren Vertretern haben am Mittwochabend die Nationalratswahl -"Duelle" des ORF begonnen. SPÖ, FPÖ, NEOS, Liste Jetzt und die Grünen waren zu diesem ersten von drei Terminen geladen. Es ging um eine wahrhaftige Arbeitnehmervertretung, Ökosteuern, den Willen zur Regierungsbeteiligung, Korruptionsvorwürfe und den Umgang mit Parteispenden.

FPÖ hätte die Arbeitnehmer Österreichs "einfach verraten"

Die Frage, welche die bessere Arbeiterpartei sei, dominierte die Debatte von SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner mit dem FPÖ-Listenzweiten (und Ex-Innenminister) Herbert Kickl. Die Freiheitlichen hätten in der Regierung "die Arbeitnehmer Österreichs einfach verraten" oder aber als Erfüllungsgehilfen der ÖVP agiert, meinte Rendi-Wagner in dieser letzten Paarung. Kickl rede von Flüchtlingen, strafe mit Maßnahmen gegen diese aber auch die Österreicher. Kickl konterte, die SPÖ sei irgendwo falsch abgebogen und übe Solidarität nur noch mit Nicht-Österreichern. Dies sei "der Grund, warum Ihnen die Leute davonlaufen". Auch Rendi-Wagners Urlaub in St. Tropez hielt er ihr vor. "Ich habe dort nicht die Republik verkauft", konterte sie lächelnd mit einer Ibiza-Anspielung.