Arbeiter in NÖ verschüttet: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Nach dem Arbeitsunfall im Bezirk Amstetten, bei dem zwei Männer am Samstag ums Leben kamen, wird nun gegen einen Firmenmitinhaber wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat nach dem Arbeitsunfall mit zwei Toten in Haag (Bezirk Amstetten) im Mostviertel Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen. Gerichtet sind diese Sprecher Leopold Bien zufolge gegen jenen Firmenmitinhaber, der gemeinsam mit den Saisonarbeitern aus der Ukraine und Rumänien in der Künette Kanalrohre verlegt bzw. repariert hatte.

Die zwei 38-Jährigen waren am späten Samstagvormittag in der Mostviertler Stadtgemeinde in einer 2,70 Meter tiefen Künette tätig. Auf einer Länge von rund sechs Metern löste sich Erde, die beiden Männer wurden verschüttet. Sie konnten nur mehr tot geborgen werden. Der Firmenmitinhaber sprang rechtzeitig aus der Grube und blieb unverletzt.