Arbeiter in NÖ bei Grabungsarbeiten verschüttet: Tot

Bei Grabungsarbeiten im Bezirk Amstetten verunglückten zwei Arbeiter am Samstag tödlich. Sie wurden von Erdmassen verschüttet.

Zwei Männer sind am Samstag in Haag (Bezirk Amstetten) bei Arbeiten in einer Grube auf einem Erdbeerfeld von Erde verschüttet worden und gestorben. Ein Kollege konnte laut Feuerwehr rechtzeitig herausspringen und wurde nicht verletzt.