Arbeiten laufen auf Hochtouren: S1-Tunnel soll Anfang Juni wieder befahrbar sein

Nach dem Lkw-Brand am 29. April sind die Bauarbeiten im Tunnel Rannersdorf in Schwechat auf der S1 voll im Gange. Anfang Juni soll die Fahrbahn in Richtung Süden wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Der Tunnel Rannersdorf in Schwechat auf der S1 soll nach dem Lkw-Brand vom 29. April in der ersten Juniwoche in Richtung Süden wieder für den Verkehr freigegeben werden. Es werde “Tag und Nacht, sieben Tage die Woche” gearbeitet, sagte Peter Fliegenschnee von der Asfinag am Mittwoch. Den entstandenen Schaden bezifferte Geschäftsführer Andreas Fromm mit knapp drei Millionen Euro.

Sanierungsarbeiten: 50 Mann im Einsatz Die Sanierung in dem 1,8 Kilometer langen Tunnel laufe “auf Hochtouren”, wurde bei einem Medientermin auf der Baustelle betont. Etwa 50 Mann seien im Einsatz. Schaden bzw. Zerstörung habe es auf 600 Metern Länge gegeben, sagte Fliegenschnee.

Als erster Schritt wurde im unmittelbaren Bereich des Brandes die Tunneldecke auf 15 Metern bzw. einer Fläche von 300 Quadratmeter entfernt. 500 Tonnen Material – etwa 250 Kubikmeter Beton plus Erde von der Überbauung – fallen laut Asfinag an. Weitere 125 Tonnen kommen von der Fahrbahn dazu, auf der etwa zehn Betonfelder oder 200 Quadratmeter abgebrochen und erneuert werden müssen. Nicht zuletzt muss die verbrannte Elektro- und Sicherheitsausstattung entfernt werden.

Mit der für die erste Juniwoche angepeilten Verkehrsfreigabe des Tunnels sollen untertags wieder zwei Fahrspuren in Richtung Vösendorf zur Verfügung stehen. Der Pannenstreifen bleibt laut Asfinag gesperrt, zudem wurde eine Geschwindigkeitsbeschränkung angekündigt. In der Nacht werde während der noch laufenden Sanierung nur eine Fahrspur frei sein.

Notruf, Video- und Brandmeldeanlagen werden provisorisch wiederhergestellt Damit der Verkehr so rasch wie möglich wieder durch den Tunnel Rannersdorf in Richtung Süden rollen kann, werden laut Kurt Portschy von der Asfinag auch die Sicherheits-Features wie Notruf, Video- oder Brandmeldeanlagen provisorisch wiederhergestellt. Die Elektro- und Sicherheitseinrichtungen müssen ebenfalls saniert werden.

Dazu zählen laut Portschy etwa 20 Beleuchtungskörper auf 300 Metern, sechs Ventilatoren, vier Videokameras, eine Notrufstelle und rund 800 Meter Brandmeldekabel. Insgesamt müssen 600 Meter Kabeltrassen neu verlegt werden. Die Tunnelfunkanlage wird auf einer Länge von einem Kilometer erneuert. Mit einer Komplettfertigstellung der Sanierung des Tunnels Rannersdorf wird der Asfinag zufolge im September gerechnet.

Die aktuelle Sperre trifft auch die Stadt Schwechat. Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) sagte zur APA, dass es in der Früh ebenso wie am frühen Abend “teilweise stehenden Verkehr” gebe.