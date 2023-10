Applle an Regierung für mehr Anstrengungen gegen Armut in Österreich

Vor dem Tag gegen Armut am morgigen Dienstag haben unterschiedliche Organisationen an die Regierung appelliert, mehr Anstrengungen im Kampf gegen die Armut zu unternehmen.

Zahl der von Armut gefährdeten Menschen in Österreich gestiegen

Als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet gilt ein Haushalt, wenn er erheblich materiell und sozial benachteiligt, also von absoluter Armut betroffen ist, oder weniger als 60 Prozent des Medianeinkommen zur Verfügung hat oder im nur geringen Ausmaß ins Erwerbsleben eingebunden ist. Besorgniserregend sei zudem, dass die Anzahl der von Armut betroffenen Menschen in Österreich nicht zurückgehe, sondern in den letzten fünf Jahren sogar zugenommen habe, erklärte der Präsident der Johanniter, Johannes Bucher, am Montag. Das sei auch bei der täglichen Arbeit mit wohnungslosen Menschen zu spüren. "Die 390 Schlafplätze der Johanniter-Wohnungslosenhilfe in Wien könnten wir jeden Tag mehrfach belegen", so Bucher.