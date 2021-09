Apple: Alle Infos zum neuen iPhone 13

Am Dienstagabend wurden von Apple das neue iPhone 13 und die neue Apple Watch vorgestellt. Alle Infos zu den Modellen, den Preisen, der Ausstattung und der Verfügbarkeit finden Sie hier.

Apple spendiert seinen iPhones vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft einen schnelleren Chip und bessere Kameras. Das am Dienstag vorgestellte iPhone 13 behielt äußerlich das Design der aktuellen Generation mit eckigen Kanten. Aber die Aussparung für Kameras und Sensoren zur Gesichtserkennung am oberen Bildschirmrand wurde am 20 Prozent verkleinert. Die erwartete Designrevolution bei der neuen Apple Watch blieb aus.