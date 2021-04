Appell von Van der Bellen: Mit Zusammenhalt aus der Krise

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat anlässlich des 76. Jahrestags der Unabhängigkeitserklärung für Zusammenhalt in der Krise geworben.

Am 27. April 1945, in einer Zeit der Krise, seien alle Parteien gemeinsam und entschlossen vorgegangen. "Seite an Seite legten sie damit den Grundstein für die österreichische Erfolgsgeschichte", sagte Van der Bellen am Dienstag. "Auch heute, in der Covid-Krise, ist gemeinsames und entschlossenes Handeln gefordert."