Apotheken sollen Medikamente mehrmals abgeben dürfen

Damit sich Patienten unnötige Wege ersparen, sollen Apotheken die Möglichkeit haben, Wiederholungsrezepte zu bedienen.

Auch in Österreich sollen Apotheker in Zeiten der Coronakrise ein Medikament nach Vorlage eines Rezepts mehrmals an Patienten abgeben dürfen und damit dem Beispiel anderer Länder folgen.