Apotheken in Wien bieten offiziellen Gurgeltest an

Vereinzelte Apotheken in Wien und Oberösterreich bieten bereits einen behördengültigen Corona-Gurgeltest an. Das Angebot soll weiter ausgerollt werden, der Kostenpunkt liegt bei 145 bis 150 Euro.

Apotheken in Wien und Oberösterreich bieten mittlerweile vereinzelt bereits PCR-Gurgeltests an, die auch von den Behörden anerkannt werden. In beiden Bundesländern soll das Service nun rasch weiter ausgebaut werden. Die Tests kosten je nach Labor und Probenlogistik zwischen 145 und 150 Euro, informierte die Apothekerkammer auf APA-Anfrage.