APA-Comm-Politikerranking: Anschober erstmals auf Platz 1

Bei der monatlichen Analyse der medial präsentesten Politiker lag erstmals Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen) auf dem Spitzenplatz.

Corona-Krise: Anschober medial präsenter als Kurz

In einem von der Corona-Pandemie geprägten Monat führt Anschober das Ranking mit 871 Beiträgen vor Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP, 834 Beiträge) und Parteichef Heinz-Christian Strache (HC, 534 Beiträge) an. Der amtierende Bundeskanzler liegt damit erstmals seit September 2017 nicht an der Spitze des Präsenzrankings. Die Ränge vier und fünf belegen Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ, 369 Beiträge) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP, 364 Beiträge).