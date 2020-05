Antikörpertests: NEOS kritisieren Einkaufspolitik

Die NEOS wollen von der Regierung wissen, welche Strategie in puncto Antikörpertests verfolgt wird und ob exklusiv auf jene des Schweizer Pharmariesen Roche gesetzt wird.

Die NEOS haben von der Regierung in einer parlamentarischen Anfrage Antworten zur Strategie bei Antikörpertests auf das Coronavirus verlangt.

Dass es diese Tests in Österreich gibt, sei erwiesen, betonte Gesundheitssprecher Gerald Loacker in einer Aussendung. Diese seien offenbar verfügbar und validiert. Das Gesundheitsministerium würde aber scheinbar nur bei einer Herstellerfirma einkaufen.

AUVA soll Antikörpertest in Eigenregie entwickelt haben

"Diese Konzentration hat schon bei den PCR-Tests zu einem gefährlichen Flaschenhals geführt, weil die Roche-Apparaturen nur mit Roche-Reagenzien funktionieren - und die im Endeffekt knapp wurden beziehungsweise nicht mehr ausreichend verfügbar waren", hielt Loacker am Donnerstag fest. Er verwies auf einen Bericht der Kronen Zeitung (Donnerstag-Ausgabe), in dem es hieß, dass die AUVA bereits in Eigenregie einen tauglichen Antikörpertest entwickelt habe.