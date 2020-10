Antigen-Tests nun Teil von heimischer Teststrategie

Ab sofort ergänzen die Antigen-Schnelltests die "Österreichische Teststrategie SARS-CoV-2". Sollte bei Personen mit Symptomen ein solcher Test positiv ausfallen, gilt man als Covid-Verdachtsfall und es wird ein PCR-Test durchgeführt.

Die schnellen Antigen-Tests, die zum Beispiel schon probeweise in Wien zum Einsatz kamen, sind nun auch in der überarbeiteten Version der "Österreichischen Teststrategie SARS-CoV-2" enthalten.

Die Anwendungsgebiete umfassen Tests von symptomatischen Personen bei Hausarztpraxen, in Spitalsambulanzen, in Schulen sowie in Alters- und Pflegeheimen, berichtete das Gesundheitsministerium gegenüber der APA am Dienstag. Den herkömmlichen PCR-Test ersetzen diese Tests jedoch nicht.