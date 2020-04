Anstieg bei Corona-Toten in Wien wegen Nachmeldungen

Bei den Todesfällen in Wien gab es am Dienstag im 24-Stunden-Vergleich einen Zahlensprung. Als Grund dafür wurden "nachgemeldete" Tote genannt.

Aktuell gibt es in Wien 2.435 Personen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. Das teilten die Landessanitätsdirektion und der medizinische Krisenstab der Stadt am Dienstag in einer Aussendung mit (Stand: 8.00 Uhr).

Insgesamt 2.435 Infektionen und 127 Todesfälle in Wien

Was die Neu-Infektionen anbelangt, so sind in den vergangenen 24 Stunden 30 hinzu gekommen. Das bedeutet einen Anstieg von 1,25 Prozent. Aktuell an einer Erkrankung laborieren 527 Personen. Wieder gesund sind 1.781 Wiener.