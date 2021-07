Anstellung von pflegenden Angehörigen: Pilotprojekt startet in OÖ

In Oberösterreich werden mit August bzw. September 30 pflegende Angehörige angstellt. Es handelt sich um ein Pilotprojekt.

Das Pilotprojekt zur Anstellung pflegender Angehöriger startet in Oberösterreich mit August bzw. September. 30 Angehörige beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher (bis zum Ende des zehnten Schuljahres) in den Pflegestufen 5 bis 7 erhalten eine Basisausbildung, ab 1. September ein Jahr lang ein befristetes Angestelltenverhältnis und damit die sozialversicherungsrechtliche Absicherung, berichtete Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) in einer Presseaussendung am Montag.