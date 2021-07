Pflegereform: Wien will pflegende Angehörige anstellen

Die Pflegereform sorgt nach wie vor für Debatten. Am Sonntag gab Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bekannt, dass auch er sich vorstellen kann, pflegende Angehörige anzustellen.

In der Frage der Pflegereform geht die Debatte um eine Anstellung pflegender Angehöriger weiter. Nachdem Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) das burgenländliche Modell am Wochenende für "super" befunden hatte und gleichzeitig ankündigte, in Wien etwas Ähnliches schaffen zu wollen, kam am Montag seitens der ÖVP-Senioren klare Ablehnung. Eine Anstellung Angehöriger sei "genau das Gegenteil einer Entlastung", so ÖVP-Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec zur "Krone".