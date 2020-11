Anschober will Covid-19-Impfquote von über 50 Prozent

Gesundheitsminister Rudolf Anschober will eine Impfquote von mehr als 50 Prozent, wenn es einen Coronavirus-Impfstoff gibt.

"Wir schaffen daher im Rahmen des EU-Beschaffungsvorgangs gerade die Voraussetzung dafür und werden für acht Millionen Menschen eine ausreichende Menge an Impfstoff bereitstellen. Alle in Österreich lebenden Personen sollen sich auf freiwilliger Basis impfen lassen können", meinte er am Dienstag in einer Aussendung.