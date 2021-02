Anschober: Vorerst keine weiteren Öffnungsschritte - abwarten bis März

Vorerst wird es keine weiteren Öffnungsschritte geben, denn - wie angesichts der neuen Coronavirus-Varianten zu erwarten war - gibt es bei den Infektionszahlen laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) eine leichte Aufwärtsbewegung.

Grundsätzlich hat die Regierung ja am Montag festgehalten, dass nächste Öffnungsschritte rund um Ostern, also Ende März, vollzogen werden könnten. Am 1. März will man beraten.