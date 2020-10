Anschober sieht keinen Bedarf an Maskenpflicht im Freien

Aktuell sieht Gesundheitsminister Anschober keinen Bedarf an einer generellen Maskenpflicht im Freien. Derzeit gilt nur auf Märkten eine Maskenpflicht im Freien.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sieht derzeit keinen Bedarf an einer generellen Maskenpflicht im Freien, wie sie in Italien angesichts der dort steigenden Infektionszahlen diskutiert wird. Zufrieden sei er darüber, dass Schritt für Schritt das Bewusstsein für die Maßnahmen in geschlossenen Räumen wieder wachse. Dies sei "ein wesentlicher Schritt zum Erfolg".