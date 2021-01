Anschober: Pilotphase zur Impfung wurde abgewartet

Die vergangenen Tage gab es massive Kritik am Gesundheitsministerium, weil bereits weit mehr Corona-Impfstoff in Österreich verfügbar ist, aber nicht verimpft wurde.

Anschober verteidigt Verzögerungen bei Impfungen in Österreich

Es sei die größte Impfkampagne jemals in Österreich, diese brauche eine präzise Vorbereitung und eine Pilotphase, meinte Anschober. Es sei dabei um die Logistik und Vorbereitung in Alters- und Pflegeheimen sowie die Verträglichkeit der Impfung gegangen. Hier habe es gute Rückmeldungen und deshalb können nun Impfungen vorgezogen werden, sagte Anschober.

Ab Montag jeden Tag 10.000 Dosen in Alters- und Pflegeheimen

Ab Montag gehe die Impfung dann "wirklich in die Breite". Es gebe schon mehr als 30.000 Vakzine-Reservierungen. "Jeden Tag geht es mit 10.000 Dosen in Alters- und Pflegeheime", kündigte der Gesundheitsminister an. Schließlich hab er "größtes Interesse schnellstmöglich zu handeln" und niemand ein Interesse, "auch nur einen Tag zu verlieren".