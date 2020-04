Anschober: Kämpfe seit Wochen um Unterstützung der EU

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat sich in einer Aussendung über die schleppende Umsetzung bei den Beschaffungsprogrammen der EU für Schutzkleidung in der Coronakrise beklagt.

"In etlichen Gesprächen mit Kommissionsmitgliedern, Appellen, Telefonaten, Schreiben" kämpfe er seit Wochen um eine Verstärkung und Beschleunigung der EU-Beschaffungsprogramme, so Anschober.

Bestellung für Schutzkleidung ebreits am 26. Februar

Österreich habe im Rahmen des "Joint Procurement Agreement to procure medical countermeasures" (JPA) am 26. Februar etwa hochqualitative Atemschutzmasken für den medizinischen Bereich, Schutzanzüge, Untersuchungshandschuhe und Schutzbrillen bestellt. In einer weiteren Bestellung seien auch Beatmungsgeräte, große Mengen an weiteren Schutzmasken und Schutzkleidungen von Österreich geordert worden.

Anschober habe "heftig um eine Beschleunigung gekämpft"

Mehrfach habe er "Kommissionsmitglieder auf die äußerste schleppende Umsetzung der Bestellungen angesprochen und schließlich in einem Schreiben an die Gesundheitskommissarin heftig um eine Beschleunigung gekämpft", erklärte der Gesundheitsminister. In den vergangenen Tagen sei mehrfach, etwa in einem Schreiben der Gesundheitskommissarin aus Brüssel signalisiert worden, dass nun die Bestellungsvorgänge endlich beschleunigt würden, so Anschober. Da könne er die EU-Kommission nicht aus der Verantwortung entlassen, betonte er.